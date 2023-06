UCapital24, RSM esprime giudizio negativo sul bilancio

UCapital24

(Teleborsa) - La società di revisioneRevisione e Organizzazione Contabile ha espresso undi, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan. Secondo i revisori, il bilancio consolidato "" della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.Una contestazione è sugli errori riguardanti glisui, che porterebbero a un aumento di 0,56 milioni di euro della perdita d'esercizio e un calo di uguale entità sul patrimonio netto.Un'altra problematica è l'relativo alla, con un analogo effetto di 0,5 milioni di euro su perdita d’esercizio e patrimonio netto.RSM afferma che "data la significatività e la pervasività dei rilievi riportati in precedenza e l'esistenza di molteplici incertezze sulla realizzabilità dei risultati economico-finanziari del piano di sviluppo 2023-2025, nonché sulla fornitura di liquidità da parte dell'azionista di maggioranza, riteniamo sussistere delle incertezze significative che possono far sorgerecome un'entità in funzionamento".