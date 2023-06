UniCredit e SACE supportano Energia Corrente: erogato finanziamento da 6 milioni di euro

(Teleborsa) - Supportare e dare continuità agli investimenti a sostegno dell'attività svolta da, azienda con sede a Cesena che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità. Con questo obiettivo la società, nata nel 2007 dalla controllante Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A., fornitrice di elettricità, gas, soluzioni green e servizi di mobilità elettrica per imprese e famiglie, ha beneficiato di un. L'operazione, ha una durata di 6 anni ed è assistita daSi tratta, nel dettaglio, di un, soluzione studiata dalla banca per sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.infatti, al momento dell'erogazione, riconosce all'azienda una riduzione del tasso di interesse, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.Nello specificopunta al risparmio di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra e alla formazione del personale su temi ESG. La banca si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda.è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all'aumento dei costi produttivi ed energetici."Noi riteniamo che la sostenibilità – ha commentato– debba essere parte integrante dei valori e della strategia di ogni azienda ed apprendiamo con grande favore che le normative ESG, alle quali il nostro Gruppo è particolarmente attento e sensibile da tempo, si stiano diffondendo a livello globale. Ai nostri clienti proponiamo energia verde proveniente da fonti rinnovabili e soluzioni di efficienza energetica. Abbiamo una flotta auto ibrida o elettrica. Sono scelte semplici, per un impegno concreto nei confronti dell'ambiente e delle future generazioni."."Il nostro Gruppo – ha dichiarato– è impegnato a promuovere e sostenere una forte accelerazione delle strategie ESG da parte delle PMI italiane. L'operazione appena conclusa con Energia Corrente Srl ne è un esempio concreto. Grazie a soluzioni mirate riusciamo infatti a erogare credito agevolato alle aziende del territorio, accompagnandole in un percorso volto a migliorare la sostenibilità del proprio business, offrendo loro le leve per cogliere nuove opportunità di crescita"."Per noi di SACE affiancare le imprese che investono in sostenibilità e sui criteri ESG è un obiettivo al cuore della nostra missione, per questo siamo orgogliosi di sostenere Energia Corrente nel suo processo di transizione verde e digitale – ha dichiarato–. Come SACE confermiamo il nostro impegno, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, a supportare le imprese verso nuove opportunità di business, promuovendo e accelerando i processi di crescita sostenibile in Italia e nel mondo".