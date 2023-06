Cybersecurity, al via il Cyber Harbour di Enel con Planven Entrepreneur Ventures e Nozomi Networks

Enel





(Teleborsa) -lanciano il “”, vero e proprio laboratorio di innovazione e luogo di incontro dove i maggiori esperti di cybersecurity, le aziende, gli investitori e il mondo accademico possano unire le forze per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore, favorendo la nascita di un centro di eccellenza. L’obiettivo è trasformare un rischio in un’per il Paese attraverso progetti concreti in grado di creare risposte per il. La gestione dellarichiede infatti ad aziende e istituzioni ingenti risorse non solo professionali ma anche economiche per l’acquisto di soluzioni e strumenti di protezione, ad oggi in gran parte provenienti dall’estero.Il “” mira a diffondere lasull’importanza strategica delladelle infrastrutture critiche, dell'industria e delle tecnologie dell'informazione, secondo un approccio aperto ed inclusivo che stimoli l’innovazione, la ricerca e la nascita di start-up e valorizzi le esperienze sul campo.L’iniziativa è stata presentata oggi apresso ilcon un evento che ha coinvolto i protagonisti italiani della Cybersecurity. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, Luca Nicoletti, Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Carlo Bozzoli, Responsabile Global Digital Solutions di Enel, Rosario Bifulco e Giovanni Canetta Roeder, rispettivamente Presidente e CEO di Planven Entrepreneur Ventures, Andrea Carcano e Moreno Carullo, fondatori di Nozomi Networks, oltre a rappresentanti del mondo accademico e dell’impresa.Tra gli obiettivi del “” c’è anche la volontà di coinvolgere aziende, investitori, start up, università, mondo della ricerca e istituzioni per dar vita a un lavoro condiviso e trasversale, nella convinzione che l’Italia possa diventare un punto di riferimento per competenza, know-how e innovazione.