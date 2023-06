Denaro su TIM, CdA al vaglio delle nuove offerte sulla rete

Telecom Italia

FTSE MIB

compagnia telefonica

principale indice della Borsa di Milano

Telecom

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,47% sui valori precedenti.Il CdA è impegnato da oggi a esaminare le nuove offerte sulla rete infrastrutturale, arrivate dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts (KKR).Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,83%, rispetto a +2,49% del).Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,2655 Euro. Supporto stimato a 0,2585. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,2725.