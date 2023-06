Finanza.tech ottiene rating legalità da AGCM

Finanza.tech,

(Teleborsa) -Società Benefit - fintech company quotata su Euronext Growth Milan - ha ricevuto il Rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), un importante premio istituzionale che valorizza il costante impegno della fintech nella corretta gestione del proprio business, secondo iL'AGCM è un’Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni a maggioranza e in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.In seguito alle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di attribuire a Finanza.tech un punteggio di "??++", con successivo inserimento della società nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.Tale riconoscimento - istituito nel 2012 e misurato in “stellette” - costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, trasparenza e responsabilità sociale da parte delle imprese italiane che ne abbiano fatto richiesta, con una durata di due anni dal rilascio e rinnovabile su richiesta., ha commentato: "Sono orgoglioso del traguardo che la nostra azienda ha raggiunto attraverso il continuo lavoro di aggiornamento nel rispetto delle leggi. Tra i nostri primari obiettivi rientra un’operatività semplice ma soprattutto trasparente nei confronti dei nostri stakeholders e".