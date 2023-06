Generalfinance, Intesa: nuove opportunità dopo accordo con Banca CRS

Generalfinance

(Teleborsa) - L' accordo quadriennale siglato dacon Banca Cassa di Risparmio di Savigliano - finalizzato allalegati al Superbonus per un valore fiscale di 10 milioni di euro - ha un impatto per ora limitato, ma potrebbe aprire nuove opportunità in questo campo."Prendiamo atto che questo è il primo tipo di contratto in questo campo da parte di Generalfinance - hanno scritto gli analisti di- Nonostante le, a nostro avviso potrebbe aprire".presenta unrispetto alla vigilia, con il titolo a 7,8 euro,a metà seduta. Venerdì ha scambiato poco più di 254 mila euro in 19 contratti, numeri molto più alti degli ultimi due mesi, che hanno registrato poca liquidità sul titolo.