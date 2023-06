IVASS, Signorini: "Rischi comparto presidiati. Necessario ripensamento normativa"

(Teleborsa) -e 4 rappresentanze di imprese extra UE rappresentative dell'82% dei premi totali. E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'IVASS, secondo cui sono stati autorizzati 235.404 intermediari di assicurazione (agenti, broker, etc.).di assicurazione e riassicurazionee 889 imprese in libera prestazione di servizi, che raccolgono il 18% dei premi.Nel 2022 la raccolta deidel portafoglio italiano ed estero delle imprese vigilate dall’IVASS15 si attesta a, con un decremento del -6,4% rispetto all’anno precedente. La raccolta premi del lavoro diretto italiano si attesta a 129,9 miliardi di euro; la riduzione del -7,2% è da ascriversi ai rami vita (-11%), mentre crescono i rami danni (+4,6%).sono risultati pari a, con una raccolta cherispetto all’anno precedente e avviene per il 56,9% tramite sportelli bancari e postali, il 26,1% tramite agenzie e il 15% tramite promotori. Il 64,3% riguarda polizze vita rivalutabilie il 30,7% polizze unit-linked.Ilha raccoltodi euro, con unarispetto all’anno precedente e avviene per il 76,7% tramite agenzie, il 9,7% tramite broker, l’8,6% tramite sportelli bancari e postali e il 4,6% tramite vendita diretta. Il 42,6% riguarda polizze auto, il 20,1% assicurazioni su immobili, il 19,5% sulla salute e il 10,5% per copertura della r.c. generaleIlrappresentanoin calo rispetto al 7,8% precedente: il 4,9% per i rami vita e l’1,9% per i rami danni. L’Italia è il 7° paese OCSE per rilevanza del settore vita rispetto al PIL, ma solo il 25° per i premi danni.Per quanto riguarda il ramo, ilnel 2022 ammonta a. Risultavano assicurati 32,9 milioni di veicoli, su cui si registrano 1,8 milioni di sinistri, per un costo medio di 4.671 euro. Per i ciclomotori e motocicli, il premio medio ammonta a 243 euro (-2,4%). Assicurati 4,3 milioni di veicoli, su cui si registrano 139 mila sinistri per un costo medio di 6.901 euro.il prezzo medio pagato per l’assicurazione r.c. auto è stato disu base annua", aggiunge il, ricordando che "la quota media di sconto in rapporto alla tariffa è considerevole, ma varia a seconda dell’area geografica di residenza dell’assicurato".Nel 2022 leregistrano unpari all’1,7% dei premi lordi contabilizzati (4,6% nel 2021). Il minore utile è da ascrivere alla gestione vita in perdita di 0,4 miliardi a fronte dell’utile di 2,7 miliardi nei danni. Nel periodo 2013-2022 lapresenta un risultato positivo e piuttosto stabile intorno ai 2,2 miliardi di euro. Il risultato dellarisente delle turbolenze nei mercati finanziari e registra una perdita nell’ultimo anno per la prima volta dopo il 2011."Per lala gestione Vita ha chiuso complessivamente in perdita", ha confermato Signorini, ricordando che "unaha dato facoltà alle società che adottano i principi contabili nazionali disui titoli del portafoglio non immobilizzato, accumulandoli in una riserva indisponibile. Questa norma ha consentito di limitare le perdite da valutazione esposte in bilancio. Ne hanno fatto uso 36 compagnie, che rappresentano circa due terzi del mercato in termini di attivi, sterilizzando minusvalenze per complessivi 17,7 miliardi di euro".possono rappresentare unspecialmente in presenza di minusvalenze latenti sul portafoglio investimenti", ha segnalato Signorini, indicando che "le compagnie più esposte alle dinamiche dei tassi e dei riscatti sono state oggetto di un’intensa azione di vigilanza" ed hanno "intrapresodelle mutate condizioni di mercato", come ad esempio interventi per migliorare la(rafforzamenti patrimoniali, ricorso alla riassicurazione) e per far fronte ad eventuali(aperture di linee di credito, vendita di attivi). Dove necessario abbiamo chiesto espressamente di rinunciare alla distribuzione di dividendi."Nel complesso i. Poiché l’andamento futuro dei tassi non può che essere incerto, l’attenzione delle compagnie deve rimanere alta", afferma il Presidente dellì'IVASS, segnalando che, che è finta in crisi a causa di "specifiche debolezze" (inadeguata gestione dei rischi, limitata dotazione di capitale, disimpegno degli azionisti) e per la quale "si sta delineando una via d’uscita di mercato che vede coinvolto un gruppo di banche e assicurazioni"."Il caso patologico di Eurovita, ma anche le vicende, nel complesso fisiologiche, che sta attraversando l’intero comparto in una condizione di mercato in rapido mutamento, devono farci, europee e nazionali, che influiscono sull’assicurazione sulla vita, in particolare per le polizze di ramo I, caratterizzate da garanzie di rendimento", afferma Signorini, proponendoanche della normativa Solvency II.