L'Indice del settore telecomunicazioni prosegue la serie di cinque rialzi consecutivi (+0,41%)

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che ha chiuso sottotono.L'ha aperto a 9.463,55, in recupero dello 0,41% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,44% a 275,34.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,39%.Tra le azioni del, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,98%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,59%.