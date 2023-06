L'indice delle società High Tech italiane mostra segnali di resistenza (+0,44%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Ftse SmallCap

It Way

Eems

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 165.317,1, in crescita dello 0,44% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,34% a 914.Tra le azioni del, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 12,24%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,77%.