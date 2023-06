Mercati europei deboli. A Milano stacco cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -sconta in mattinata lo stacco cedole di diverse società quotate, mentre si muovono con cautela le altre Borse di Eurolandia che seguono la performance debole delle piazze asiatiche dopo che Goldman Sachs ha deciso di tagliare le stime sulla crescita del PIL cinese. Oggiper la festività Juneteenth National Independence Day, che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani.Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali: il, testimonierà mercoledì davanti al Congresso. Attesi anche gli interventi di alcuni esponenti della BCE, mentre la Bank of England giovedì dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Balza in alto lo, posizionandosi a +151 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,99%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,42%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,26%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.921 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,14%.Svettache segna un importante progresso dell'1,69%.avanza dell'1,42%.Vola, con una marcata risalita dell'1,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.avanza dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,95%, dopo l' esercizio del golden power da parte del Governo per tutelare la tecnologia italiana, lascia lo 0,3%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,40%),(+1,03%),(+1,01%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,69%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -2,29%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.