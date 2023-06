Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Pirelli

(Teleborsa) -, in scia alla chiusura negativa di Wall Street di venerdì e alla debolezza degli indici asiatici di questa mattina. La seduta è stata comunque priva di grandi spunti, a causa dell'significativi e dellaper la festività del Juneteenth day L'attenzione degli investitori rimane sulle, dopo che la settimana scorso la Fed ha messo in pausa i rialzi dei tassi, pur prospettando nuovi aumenti a luglio, mentre la BCE ha mantenuto un atteggiamento restrittivo con un rialzo di 25 punti base. Domani ladovrebbe abbassare il suo tasso di prestito principale, mentre giovedì ladovrebbe continuare il suo lungo ciclo di rialzi, incrementando i tassi di interesse di altri 25 punti base.A Piazza Affari, tra i, scendono(dopo che il Governo, nel fine settimana, ha deciso di esercitare il golden power) e(che all'Investor Day ha comunicato di stimare una crescita annua media dei ricavi di circa il 10% al 2025).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,13 dollari per barile, in calo dello 0,91%.Lopeggiora, toccando i +153 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,04%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,96%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,71%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.Il listino milanese chiude la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.871 punti. In discesa il(-1,3%); sulla stessa linea, negativo il(-1,32%).di Milano, troviamo(+3,00%),(+2,27%),(+1,53%) e(+1,39%).Le più forti vendite, tra chi non stacca il dividendo, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,99%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,90%. Negativa, che mostra una discesa dell'1,78%. Deludente, che mostra un -1,57%.Tra i(+1,98%),(+1,98%),(+1,93%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano, che scende del 3,09%. Fiacca, che mostra un decremento del 2,69%. Discesa per, che cede un -2,67%.