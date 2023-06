SIT ottiene Certificazione su parità di genere

SIT

(Teleborsa) -, multinazionale quotata al segmento Euronext Milan di Borsa Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha ottenuto la Certificazione sulla parità di genere, ai sensi della UNI/PdR 125:2022, rilasciata dall’ente certificatore Kiwa e supportata da Variazioni, azienda di consulenza specializzata in progetti di innovazione e Change Management.Tale certificazione - spiega una nota - che ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale, ha visto SIT risultare virtuosain tutte e sei le aree che la certificazione indaga: Cultura e Strategia; Governance; Processi HR; Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda; Equità remunerativa per genere e Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.SIT investe in equità e merito attraverso politiche e azioni concrete a tutela della diversità, tra le quali: Programmi di sviluppo e di crescita interna basati su competenze, meritocrazia e risultati, valorizzando le diversità e il talento di ciascuno. SIT fornisce le stesse opportunità di formazione e di sviluppo di carriera a tutte le persone con programmi costruiti per l’evoluzione professionale e personale. Nel 2022 il 33% delle posizioni manageriali aperte è stato ricoperto da donne. In relazione alle politiche di compensation, il calcolo puntuale, nel corso del 2023, del gender-pay gap permetterà a SIT la gestione puntuale delle formule di equità a garanzia della non discriminazione. L’obiettivo è quello di realizzare politiche salariali oggettive e bilanciate sulle responsabilità e le competenze dei ruoli rafforzando le logiche di Talento e di parità di genere. Misurazione su base annuale della differenza percentuale delle progressioni di carriera tra gli uomini e le donne per confermare le condizioni, affinché entrambi i generi abbiano equo accesso alle possibilità di crescita interna all’organizzazione. Nel 2022 le donne hanno rappresentato la popolazione che ha coperto il 62,5% delle promozioni interne, un indicatore di coerenza e costanza delle politiche di merito e parità di genere. La complementarità di competenze, attitudini e stili manageriali e tecnici differenti è un assoluto valore per l’organizzazione, ragione per la quale SIT promuove per la totalità delle risorse programmi specifici di training sulla leadership neutrale, la parità di genere, i bias cognitivi e i pregiudizi. Formazione aziendale obbligatoria su discriminazioni, molestie e abusi, con riferimento alle nuove politiche di Diversity&Inclusion, al Codice Etico e alle modalità di esposizione, whistleblowing, sempre più sofisticate e a tutela della popolazione più fragile.