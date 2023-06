Stellantis e Archer avviano costruzione impianto USA

Archer Aviation

Stellantis

(Teleborsa) -annunciano un passo avanti nella loroin occasione del Paris Air Show 2023. Con i lavori di costruzione della prima struttura al mondo per la produzione su vasta scala di velivoli eVTOL situato in un, Georgia, Stellantis ha recentemente aumentato la sua partecipazione strategica mediante acquisti di azioni di Archer sul mercato aperto.Durante la fase di avvio della produzione,per promuovere un rapido aumento della produzione di velivoli in modo da rispettare i piani di commercializzazione di Archer. Mentre i lavori per rendereprocedono rapidamente, il personale qualificato di Stellantis collabora a tempo pieno con il team di Archer, focalizzandosi sulle attività di automazione della produzione e fornitura dei componenti. I dipendenti Stellantis sono presenti in quasi tutte le funzioni di Archer tra cui la produzione, l’ingegneria, la supply chain, la qualità, le infrastrutture e le risorse umane.Inizialmente lasi attesterà sui 650 velivoli all’anno con possibilità di ampliamento per supportare una produzione di 2.300 esemplari all’anno.