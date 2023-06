TIP, Equita lima target price e conferma Buy

Equita

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 12,7 euro) ilsu(TIP), investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, incorporando il closing della cessione di un terzo della partecipazione in Azimut Benetti (3,98% del capitale) e lo stacco del dividendo di oggi (0,13 euro). Lasul titolo è ""."L'operazione Azimut Benetti nelle nostre stime ha portato a undi circa 50 milioni di euro e stimiamo unaintorno ai 40 milioni di euro, ora riflessa nelle nostre(alzato da 74 milioni di euro a 104 milioni di euro) - si legge in una nota - In termini valutativi, includevano già la partecipazione in Azimut Benetti a multipli simili a quelli di cessione per cui l'aggiornamento non ci porta a modificare sostanzialmente la nostra valutazione complessiva del titolo, che viene invece rettificata per lo stacco del dividendo avvenuto oggi".