Tokyo in ribasso insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in ribasso la prima seduta della settimana per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Sullo sfondo pesa la decisione di diversi analisti, tra cui quelli di Goldman Sachs, di tagliare le stime sulla crescita del PIL cinese. Sul fronte geopolitico, l'attenzione degli investitori resta concentrata sull’incontro a Pechino tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo della diplomazia cinese Wang Yi.L'indice giapponesechiude con un calo dell'1,18%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In rosso(-1,39%); con analoga direzione, in discesa(-0,92%).Consolida i livelli della vigilia(-0,18%); poco sopra la parità(+0,43%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,31%. La giornata del 18 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,4%, mentre il rendimento deltratta 2,71%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 1,1%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).