Wall Street chiusa per festività, focus su banche centrali

(Teleborsa) -, una festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani, e viene utilizzata spesso anche per celebrare la cultura afroamericana.Nella giornata odierna, a parte l'indice NAHB (pubblicato mensilmente dalla Associazione nazionale dei costruttori, misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni). Venerdì, la fiducia dei consumatori rilevata dall'Univ. of Michigan a giugno è salita a 63,9, da 59,2 di maggio, con miglioramenti sia delle condizioni correnti sia delle aspettative. Domani il Dipartimento del Commercio del Census Bureau pubblica il dato sul totale mensile delle costruzioni di nuove abitazioni e dei permessi per la costruzione di nuove abitazioni.Dalla, è iniziato il flusso di discorsi post-riunione del FOMC.(Richmond Fed) ha detto che non è ancora convinto della discesa dell’inflazione verso il 2%. A suo avviso, "se si abbandona la lotta contro l'inflazione troppo presto, l'inflazione torna ancora più forte costringendo la Fed ad agire ancora di più, con un aumento dei danni". Domani parlano(St. Louis Fed) e(New York Fed), mentre mercoledì - tra gli altri - il presidenteLa scorsa settimana la riunione delha confermato la, mantenendo i tassi fermi con un voto unanime e allo stesso tempo segnalando che i rialzi non sono finiti e che c’è ancora lavoro da fare per riportare stabilmente l'inflazione al 2%. Il comunicato ha confermato attività in espansione "modesta", occupazione in crescita "robusta" e inflazione "elevata".L'attenzione degli investitori sarà sulle banche centrali anche questa settimana, a partire dalla riunione delladi martedì, quando dovrebbe abbassare il suo tasso di prestito principale di 10 punti base. D'altro canto, ladovrebbe continuare il suo lungo ciclo di rialzi, incrementando i tassi di interesse di altri 25 punti base nella giornata di giovedì.Sul fronte geopolitico, il segretario di Stato americanoha concluso unacon un incontro inaspettato con il presidente cinese. "Spero che attraverso questa visita, signor segretario, contribuirai in modo più positivo alla stabilizzazione delle relazioni Cina-USA", ha detto Xi, mentre Blinken ha detto al leader cinese che è "nell'interesse del mondo" stabilire legami e ha descritto le conversazioni con funzionari durante il suo viaggio come "sincere" e "produttive".