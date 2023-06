Zurich: il supporto alla comunità LGBTQIA+ parte dall’education, ogni mese dell’anno

Zurich

(Teleborsa) -supporta la comunitàcon la partecipazione ale continua il percorso di education per tutti i dipendenti sul tema della diversità in aggiunta alle iniziative a sostegno della comunità LGBTQIA+ portate avanti durante tutto l’anno. Webinar, workshop, dibattiti sono i principali strumenti con cui il Gruppo continua a promuovere l’e la comprensione della, in tutte le sue forme.In occasione del mese del Pride 2023, Zurich in partnership con l’, ha organizzato undedicato ad attività di education su alcuni dei concetti base per la comunità LGBTQI+, come il significato di sesso biologico, l’orientamento affettivo-sessuale, fino all’identità e all’espressione di genere. I partecipanti saranno poi liberi di esporre le proprie domande ai relatori, colmando distanze spesso frutto di una conoscenza limitata.Come ogni anno, la Compagnia sarà parte attiva del Pride Milano 2023, in qualità dicon la partecipazione dei dipendenti alla parata finale del 24 giugno. Tutto il mese sarà scandito da attività volte a coinvolgere la, i clienti e la comunità locale, grazie al supporto di dipendenti volontari, sempre con l’obiettivo di promuovere un messaggio di, anche attraverso i canali social del Gruppo. La campagna di, in programma per tutto il mese di giugno, “Scopri le differenze che ci rendono tutti uguali” promuoverà il Pride Month all’interno delle sedi Zurich, comunicando a tutta la popolazione aziendale il valore dell’inclusione.A livello mondiale, il Gruppo organizzerà eventi,e webinar dedicati alla. Ad esempio, in, si terrà un evento dedicato al significato del Pride come manifestazione per la community LGBTQIA+ e per la sua reale affermazione; anche in Svizzera, oltre alla partecipazione al Pride di Zurigo, si prevede un appuntamento dedicato all’importanza dell’inclusione. In Canada, i dipendenti Zurich potranno partecipare a un evento delper approfondire le modalità con cui le aziende possono dimostrare il proprio supporto alla community; in Colombia, il Gruppo organizzerà una serie di workshop per informare i dipendenti sulle difficoltà riscontrate ogni giorno dalla comunità LGBTQIA+. In Messico si terranno numerose attività di sensibilizzazione, tra cui un panel di esperti sul tema dellaAnche sui propri canali social, Zurich Italia condivide ogni mese leper le comunità LGBTQIA+, per creare consapevolezza e contribuire alsulla diversità e l'inclusione. Nella classifica di Stonewall tra i Top 100 Employers 2023 che promuovono i diritti LGBTQIA+ sul lavoro, il Gruppo ha poi creato – già cinque anni fa – delle community LGBTQIA+ nei Paesi in cui opera, per promuovere l'inclusione e la cultura aziendale.Il sostegno alle comunità LGBTQIA+ deve però andare oltre un singolo evento. Riconoscendo l'importanza di une accogliente per tutte le proprie persone – indipendentemente dal loro orientamento sessuale, identità di genere o da qualsiasi altra forma di diversità – Zurich promuove da tempo laattraversodi non discriminazione e programmi di formazione per educare e sensibilizzare le proprie persone; incoraggia reti di sostegno per offrire un supporto emotivo e professionale ed è coinvolta in iniziative di responsabilità sociale, con lo scopo di amplificare le voci della comunità.Dal 2020 Zurich Italia offre undi 16 settimane a tutti i genitori primari e di 6 settimane ai co-genitori, da utilizzare dopo la nascita, l’affido o l‘adozione del bambino, permettendo di condividere con il genitore primario la gioia e l‘impegno dei primi mesi.