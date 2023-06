Agatos, downgrade di Intesa a Hold con taglio target price

Intesa Sanpaolo

Agatos

(Teleborsa) -ha tagliato la(a) e il(aper azione ) sul titolo, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico. La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 e rivisto il Piano Industriale per gli anni 2023-26.Gli analisti sottolineano che Agatos ha registrato una top line 2022 migliore del previsto a 17,3 milioni di euro, ma un EBITDA ancora negativo e unadi 3,7 milioni di euro. L'ha raggiunto 15,7 milioni di euro, al di sopra delle attese. La società ha inoltre rivisto il proprio piano industriale 2023/26, incorporando aspettative più prudenti per il 2023.Intesa Sanpaolo ha, ora circa il 7% al di sotto del piano dell'azienda in termini di vendite e circa il 20% in termini di EBITDA.Per il, ha lasciato invariata l'ipotesi di top line rispetto alle stime precedenti (8,7% in meno rispetto al piano dell'azienda), ma ha migliorato l'ipotesi di redditività a un margine EBITDA del 24,5% (rispetto al 18,7% precedente e al 29,7% nel piano dell'azienda), vista la maggiore redditività insita nell'attività di "project development". Infine, ipotizza unanel 2024, a 7,1 milioni di euro.