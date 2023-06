Auto, Bitonci: giunto il momento di rivedere la fiscalità

(Teleborsa) - "È giunto il momento di una revisione delladell’". Lo ha dichiarato, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel corso nel corso dell’Evento Annuale di Aniasa, Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital. Parlando dei tempi necessari per l'introduzione delle agevolazioni auto che il governo ha intenzione di inserire nella legge delega sulla, il sottosegretario ha affermato: "per mia esperienza le misure maggiori vengono introdotte in Legge di Bilancio. Già dalla prossima potremo trovare alcune misure che anticiperanno il disegno di legge delega"."Le risorse per ilci sono", ha poi garantito Bitonci che ha sottolineato anche la necessità di rivedere i circaad oggi inutilizzati.