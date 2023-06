Banche, Cappiello (MEF): non c'è esigenza di riattivare GACS

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - "Il, anche se i rischi davanti a noi sono alti e". Lo ha affermato il capo direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),, nel corso di un convegno sugli NPL organizzato da"Un anno fa abbiamo aperto un cantiere sulleper essere pronti e fare una ricognizione, alla luce di quanto fatto, e siamo pronti - ha spiegato - Ancora. È un equilibrio dinamico e occorrerà vedere come evolve la situazione nei prossimi mesi e prossimi anni. Per il momento abbiamo preparato lo strumentario.La Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) è uno strumento che il Tesoro mette a disposizione degli operatori del credito e della finanza perCappiello ha spiegato che "i crediti deteriorati sono usciti dal sistema bancario, ma rimangono nel sistema finanziario, e quindi occorre mantenere gli sforzi per un mercato secondario efficiente. Si parla spesso di, con l'attenzione che passa, con operatori specializzati, banche, fondi"."Rispetto all', non dobbiamo dimenticare il sottostante: abbiamo famiglie e PMI in difficoltà e quindi dobbiamo assicuraci che sia preservato il valore del credito", ha aggiunto.