BCE, Lane: rischi da banche ombra potrebbero intensificarsi con rialzo tassi

(Teleborsa) - I, o intermediari finanziari non bancari (NBFI), "mentre la politica monetaria continua il suo sforzo per riportare l'inflazione al suo obiettivo". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Francoforte. In qualità di supervisore bancario, "abbiamo intrapreso azioni per promuovere le buone pratiche nel rischio di credito di controparte delle banche a diversi livelli - ha aggiunto - Ciò include la revisione mirata, ma anche il monitoraggio quotidiano da parte dei nostri team di supervisione".Lane ha spiegato che l'elevata leva finanziaria e la trasformazione aggressiva della scadenza e della liquidità presso gli NBFI "possono essere, e sono state, una, specialmente nei casi di gestione del rischio inadeguata o limitato controllo normativo e di vigilanza".L'attuale contesto di rapida normalizzazione della politica monetaria e di accresciuta incertezza geopolitica "rende più probabile l'emergere e il concretizzarsi di tali, che potrebbero".Nella sua analisi, ha spiegato che gli NBFI - che comprendono fondi di investimento, compagnie assicurative, fondi pensione e altri intermediari finanziari che, in molti casi, sono soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziale molto più snelle rispetto alle banche - svolgono "un" nel finanziamento dell'economia reale e nella gestione del risparmio delle famiglie e corporazioni.All'interno dell'area euro, la crescita del settore NBFI ha subito un', raddoppiando dal 2008, da 15 trilioni di euro a 31 trilioni di euro. La quota di credito concesso dalle NBFI alle società non finanziarie dell'area dell'euro è aumentata dal 15% nel 2008 al 26% alla fine dello scorso anno. Complessivamente, le attività del settore NBFI sono ora circa l'80% rispetto alle dimensioni del settore bancario.Nelle sue conclusioni, Lane ha detto che "le banche rimangono al centro del sistema come dealer, nonostante gli NBFI assumano ruoli come l'intermediazione creditizia e forniscano liquidità nei mercati" e che "devonopiù che mai, sia per proteggere la propria resilienza sia per garantire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso".