Biglietteria concerti: Agcom e Finanza contro il bagarinaggio online

(Teleborsa) -e la Guardia di Finanza avviano unadi biglietti dei concerti, pratica illegale nota come s. Le indagini condotte hanno portato alla scoperta diche, attraverso metodologie fraudolente, avrebberoe li avrebbero rivenduti a, con un profitto illegale di oltre 2 milioni e mezzo di euro.L’operazione ha coinvolto tutti i, bloccando per la prima volta il bagarinaggio online prima degli spettacoli.Nel settembre scorso, a seguito della notizia diper i concerti italiani deiin programma nel 2023 - andati subito sold out e i cui biglietti erano rivenduti su canali non ufficiali a prezzi maggiorati anche di 10 volte - l’Autorità ha avviatocon il supporto della Guardia di Finanza, anche per conoscere il modo in cui vengono effettivamente venduti i biglietti dei concerti in Italia.si è concentrato sugli aspetti organizzativi e sulledei biglietti per i concerti del tour italiano dei ColdplayL’esame dei processi di distribuzione dei biglietti per i due eventi ha evidenziato la presenza diche hanno agito, utilizzando impropriamentecirca 150) per generare(oltre 700), per la metà intestati a persone fisiche "inesistenti, “sedicenti esteri” o validati con dati di persone inconsapevoli o decedute, eludendo le misure tecniche e di sicurezza disposte dall’Agenzia delle entrate per l’emissione dei titoli elettronici di accesso agli eventi di spettacolo.La GdF ha effettuato ulteriori approfondimenti investigativi sulle posizioni identificate, analizzando il flusso di fatturazione generato dalle diverse attività e calcolando che i 26 soggetti avrebberooltre 7.000 biglietti utilizzando solo gli account esistenti edper una spesa stimabile in oltre 1.000.000 euro e possibiliQuesot modus operandi è stato seguito anche per tanti altri concerti tenuti nel 2022 (Maneskin, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Blink 182, Bruce Springsteen, Elton John) e per quelli programmati per il 2023 (Coldplay, Madonna, Vasco Rossi, Peter Gabriel, Red HotChili Peppers).Di fatto, considerando i numeri rilevati,possono essere definiti comeche operano nel, la cui "attività illecita" presenta caratteristiche di continuità e abitualità, evidenziando comportamenti fraudolenti che alimentano uncomplesso rappresentato anche dalle piattaforme di rivendita dei biglietti non autorizzate che operano sul web.Oltre ad individuare coloro che hanno commesso irregolarità o violazioni e adottare le misure sanzionatorie previste dalla legge, infatti, l’obiettivo dell'intervento dell'AGCOM e della Guardia di Finanza è quello didel bagarinaggio online.