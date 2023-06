CRIF: credito al dettaglio in crescita, ma prevale ancora la cautela delle famiglie

(Teleborsa) - Prevale la cautela sulalleda parte della, per via dell’incertezza generata dalgeopolitico, dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse. Anche l’esprimepiù stringenti a favore di un credito sostenibile e in ottica di mantenimento della qualità dei portafogli. Si rileva infatti una contrazione degli importi medi erogati per le tipologie di finanziamento a maggior valore (mutui per acquisto abitazione, prestiti personali e cessione del quinto dello stipendio). Queste le principali evidenze della 54^ edizione dell’realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia.Le erogazioni dinel 2022 sono cresciute rispetto all’anno precedente (+10%), riuscendo a superare i volumi pre-pandemia. Nel corso dell’anno si assiste, tuttavia, a un progressivo rallentamento della, che trova conferma anche nei dati aggiornati a fine marzo 2023 (+6.1% nel primo trimestre 2023).In decisa ripresa ifinalizzati per(+18.9% nei primi 3 mesi del 2023), che hanno beneficiato del progressivo superamento della crisi dellae del conseguente recupero di immatricolazioni e passaggi di proprietà, anche a favore dei modelli a basse emissioni di CO2.I finanziamenti finalizzati all’acquisto di altri(appartenenti a settori quali arredo, elettronica ed elettrodomestici, beni per l’efficientamento energetico dell’abitazione, ciclomotori ed altri beni e servizi finanziabili), proseguono il(+12.9% nel 2022, +15.1% nel primo trimestre 2023) trainati in particolare dai finanziamenti a sostegno dell’acquisto didestinati all’efficientamento energetico delle abitazioni e di beni acquistati online.Prosegue l’evoluzione positiva della(+5% nel 2022, +9.1% nel primo trimestre 2023), trainata dalle erogazioni ai pensionati e ai dipendenti privati. I finanziamenti CQS/P legano la loro crescita alla caratteristica di essere obbligatoriamente garantiti dae si configurano come prodotti che favoriscono l’inclusione finanziaria dei pensionati. In difficoltà i, (-3.1% nel primo trimestre 2023), in particolare nella forma del refinance e del consolidamento del debito.Infine, dopo aver registrato una crescita nel 2022 (+6.1%), che tuttavia non li ha riportati ai volumi precrisi, tornano a contrarsi gli utilizzi rateizzati delle(-0.5% nel primo trimestre 2023).