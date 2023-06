Delega fiscale: ai dipendenti meno tasse su tredicesime, flat tax in stand by

(Teleborsa) -. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito conin luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una". Per il regime incrementale resta ferma "la complessiva valutazione, anche a fini prospettici".. "Dopo quasi tre anni di intensa battaglia condotta da me e dalla Lega ho depositato, come relatore, un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre", dice Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, nonché corelatore del testo di delega fiscale la cui votazione è iniziata oggi in commissione Finanze. "Non cambieranno le modalità di calcolo anche previsionale, ma le imposte si potranno pagare tutte ratealmente".ridurre la pressione fiscale e riequilibrare il rapporto tra cittadino e fisco", prosegue Gusmeroli assicurando che si lavorerà con uno spirito "assolutamente costruttivo: siamo aperti a proposte migliorative anche dell’opposizione". Si punta a chiudere l’esame del ddl entro l’estate, in modo da far vedere la luce ai primi interventi