Delta Airlines, Matteo Curcio nuovo senior vice President

Delta Airlines

(Teleborsa) - Matteo Curcio è il nuovo senior vice president per Europa, Medio Oriente, Africa e India die da Parigi si dedicherà al consolidamento e all’implementazione a lungo termine delle partnership con Air France-Klm e Virgin Atlantic.Laureato in economia all'Università Federico II di Napoli, Matteo Curcio è entrato in Delta nel 2006, ricoprendo diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno della compagnia, tra cui la pianificazione del network transatlantico, la strategia delle alleanze e la creazione di joint venture e partnership bilaterali a livello globale.Curcio ha ricoperto anche la carica di vice president-Asia Pacific, contribuendo a saldare la joint venture con Korean Air.