Digital Magics, CdA approva bilancio di sostenibilità 2022

Digital Magics

(Teleborsa) - Il CdA di, business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022, redatto sulla base degli standard internazionali GRI (Global Reporting Iniziative), secondo l’opzione “Referenced”.La pubblicazione del 3° Bilancio di Sostenibilità, redatto su base volontaria, è stata preceduta dall’Analisi di Materialità, grazie alla quale è stato possibile identificare le tematiche ESG più significative per il Gruppo e per i suoi portatori di interesse; di fatti, l’analisi è stata redatta attraverso un processo di engagement degli stakeholder ai quali è stato chiesto di esprimere un parere in merito alla percezione sull’impegno di Digital Magics nel suo percorso di sviluppo sostenibile e al grado di importanza da attribuire ai diversi temi di sostenibilità, con l’intento di coglierne i bisogni e le aspettative. Il documento contiene, altresì,le linee guida della strategia di DigitalMagics, le politiche di gestione e le performance relative alle tre dimensioni della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.Nel 2022 sono state raggiunte 120 società operative in portafoglio, di cui 41 nuove, che hanno raccolto investimenti complessivamente per 23 milioni di euro.Sempre nel corso della riunione odierna, seguito delle dimissioni del Consigliere non esecutivo Alessio Gasperini comunicate in data 9 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics ha approvato oggi all’unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale, la cooptazione di Manuel Gasperini nel ruolo di Consigliere non esecutivo.Gasperini, che detiene attualmente n. 227.351 azioni di DM (pari a circa il 2,07% del capitale sociale), è già stato consigliere di Digital Magics dall’aprile 2016 a febbraio 2020, data in cui ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni avendo assunto incarichi professionali in altra organizzazione non compatibili con la carica. Tali incarichi sono, nel frattempo, cessati.Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.