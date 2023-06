Ecomembrane, Equita avvia copertura con Buy e TP a 12 euro

Equita

Ecomembrane

(Teleborsa) -hasul titolo, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde. La raccomandazione è "", mentre il target price è fissato a(upside del 43% sui prezzi di mercato). Ecomembrane ha debuttato a Piazza Affari lo scorso 28 aprile con un prezzo di 8,50 euro per azione.Gli analisti ritengono che Ecomembrane possa realizzare unanei prossimi anni, con ungrazie al portafoglio ordini, alla presenza in progetti speciali per le batterie a CO2, e ai recenti brevetti acquisiti nei progetti per lo stoccaggio dell'idrogeno, che aprono nuove opportunità di mercato a partire dal 2024. Inoltre, i tender attesi dai finanziamenti PNRR a fine giugno garantiranno ulteriore visibilità alla crescita dei risultati operativi.In particolare, Equita ritiene che Ecomembrane: benefici di ungrazie alle politiche energetiche e al processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento gas; possa ulteriormente consolidare la propria presenza con una CAGR del +35% di EBITDA e utile (ex-M&A) sia grazie all'nei settori core (gasometri, biogas, biometano, piscine) sia grazie a nuovi progetti speciali nel campo delle batterie a CO2; abbia unae a sconto rispetto ai Capital Good europei, con una elevata crescita e considerando la solida posizione di cassa (9,2 milioni di euro atteso a fine 2023) post IPO che può offrire ulteriori opzioni di crescita per linee esterne (prima operazione in US attesa entro il 2023).