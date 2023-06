Eventi e scadenze del 20 giugno 2023

Venerdì 16/06/2023

Lunedì 19/06/2023

Martedì 20/06/2023

algoWatt

Avio

Conafi

De' Longhi

FedEx

(Teleborsa) -- Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2024- La 32ª Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero e il Meeting dei Segretari Generali 2023 si svolge a Colli del Tronto (Ascoli Piceno). La manifestazione riunirà i massimi rappresentanti delle 84 Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE) presenti in 61 Paesi del mondo- Il Workshop annuale del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti, "The Future of Globalization: Politics, Business, Lifestyle, Brands", si terrà a Milano. Parteciperanno esperti del settore, accademici internazionali, figure istituzionali e business leader. Tra gli interventi, i ministri Crosetto (in videoconferenza), Tajani, Lollobrigida e Giorgetti, Marco Tronchetti Provera, Domenico Siniscalco e Emma Marcegaglia- Tra i più importanti appuntamenti internazionali per l'industria dell'Aeronautica e dello Spazio. Durante l'evento si alterneranno momenti di confronto e di conoscenza sui temi dello sviluppo, e dell'innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell'intero comparto. Saranno presenti 21 tra PMI e Startup dell'industria aeronautica e aerospaziale laziale- La nona edizione dell'Italian CEO Conference, evento annuale organizzato da Mediobanca, riunisce i CEO di oltre 50 aziende italiane quotate e più di 200 investitori appartenenti alle principali case di investimento. Aprirà i lavori il CEO di Mediobanca, Alberto Nagel. Tra gli interventi, i CEO di Snam, Telecom Italia e A2A, i presidenti di ARERA e Iren e i CFO di ENI e Intesa Sanpaolo- "Accelerare la transizione verso l'energia pulita" è il tema dell'edizione 2023 della Settimana europea dell'energia sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che coinvolgerà organizzazioni internazionali, associazioni universitarie e professionali, autorità nazionali e locali, istituzioni dell'UE e tutti gli stakeholders che operano nel settore energetico- L'evento "South Innovation. Calabria e Mezzogiorno come Hub Mediterraneo di sviluppo innovativo, sostenibile e armonico" è organizzato da Entopan Smart Networks & Strategies. Tra gli interventi, Paolo Gentiloni (Commissario europeo per l'Economia), Antonio Tajani (Ministro Affari Esteri e Vice Presidente del Consiglio), Nicola Maione (Presidente MPS), Francesco Profumo (Presidente Compagnia San Paolo) e Francesco Cicione (Presidente Entopan)- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea cercheranno di concordare un orientamento generale sugli obiettivi di emissione di CO2 per i nuovi veicoli pesanti, sul ripristino degli ecosistemi, gli habitat e le specie e sulla qualità dell'aria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero09:30 -- L'edizione 2023 dell'evento del Sole 24 Ore sul futuro del mercato dei crediti deteriorati, si svolge a Milano. Tra i relatori, Stefano Cappiello (Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Luigi Lovaglio (AD Banca Mps), Giuseppe Siani (Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia)10:00 -- Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, incontra le associazioni Abi, Ance, Confartigianato, Confagricoltura, Cna, Alleanza Cooperative, Cia, Coldiretti, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confprofessioni e Copagri10:00 -- Il meeting annuale di Assarmatori si terrà a Roma, presso il Grand Hotel Parco dei Principi. Tra gli interventi, il Presidente di Assarmatori, l'AD di Fincantieri e i Ministri Salvini, Santanchè, Musumeci e Fitto10:30 -- L'Assemblea annuale di Assoprevidenza si svolge a Roma, a Palazzo Altieri11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia dell'Emilia-Romagna"11:00 -- Indirizzo di saluto, a Montecitorio, del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione del docufilm "De Mita, l'animale politico"11:00 -- VI edizione del Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La conferenza stampa per la presentazione del rapporto, si svolge presso la sede dell'Istituto Nazionale di Statistica11:00 -- L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato della Repubblica e presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari12:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Sparkle, Enrico Maria Bagnasco12:30 -- Alla Camera dei Deputati, Commissione Ambiente, si svolge l'audizione Abi su AC 1194 - DL Emergenza eventi alluvionali. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi12:30 -- Alla Camera dei Deputati, Commissione Ambiente, si svolge l'audizione Abi su AC 1194 - DL Emergenza eventi alluvionali. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi14:30 -- TIM premia l'innovazione a supporto della Cybersecurity ‘Made in Italy’. Saranno premiate le aziende vincitrici della 'TIM Cybersecurity Made in Italy Challenge'. Interventi di Elio Schiavo (Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer TIM) e Eugenio Santagata (Chief Public Affairs and Security Officer TIM). Partecipano Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Giorgia Dragoni (Ricercatrice Osservatorio Cybersecurity & Data Protection Politecnico di Milano)14:30 -- Tavola rotonda di presentazione del mid-year outlook di UBS Global Wealth Management. I CIO globali e regionali discuteranno dell'attuale scenario macroeconomico e daranno una veduta sui prossimi mesi14:30 -- Digital talk per discutere, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, del futuro del Paese e delle aziende. Tra i partecipanti, i Ministri Fitto, Crosetto e Urso, i Presidenti di illyCaffè, Confindustria e Rete Ferroviaria Italiana, e il Vice Presidente e AD di Angelini Holding. Evento in streaming15:00 -- In Aula al Senato si terrà la Commemorazione di Silvio Berlusconi17:30 -- L'evento annuale di ANIASA si svolge presso Spazio Novecento a Roma. Interverranno, il Presidente Alberto Viano, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, con cui si approfondiranno possibili scenari di nuova fiscalità per la mobilità italiana e Gianluca Di Loreto, che analizzerà i nuovi scenari dell'automotive e l'avvento di nuovi operatori sul mercato europeo e nazionale18:00 -- Conferimento del "Premio Einaudi – Edizione 2023" al Presidente dell'Abi Antonio Patuelli. L'evento, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, si svolge presso la sede della Fondazione a Roma. Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo