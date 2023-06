In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'L'attenzione degli investitori resta sempre rivolta alle banche centrali, dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato il costo del denaro riducendo i due tassi guida usati per stimare i consumi e il ciclo economico. In settimana si guarderà alle decisioni della Bank of England e della Banca centrale svizzera, mentre domani si aspetta l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla Camera degli Stati Uniti.Sul fronte societario, focus sunel giorno dell'annuncio dell' uscita dal gruppo dell'AD designato Giorgio Bruno . Alla prossima assemblea per il rinnovo del CdA, Camfin indicherà Andrea Casaluci futuro CEO Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. Perde terreno l', che scambia a 1.935,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,75%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,7 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.680 punti.di Milano, troviamo(+1,45%),(+1,04%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,80%),(+1,63%),(+1,48%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.