Lovaglio: MPS è grande opportunità a quotazioni attuali, mercato deve consolidarsi

Banca Monte dei Paschi di Siena

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - "È molto importante far emergere il valore di questa banca e l'anno scorso abbiamo fatto una grande trasformazione. La situazione sarà evidente andando avanti e la banca sarà valorizzata per quello che è. Lae diventa". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nel corso di un convegno sugli NPL organizzato da. "L'estrazione di valore è continua e questa sarà una banca quest'anno farà un Return on tangible double digit", ha aggiunto.Sollecitato sul fronte M&A, l'AD ha detto che "in un paese che sta cercando di cambiare alcuni indirizzi, servono banche grandi. Non è una necessità ora, ma credo che in un'ottica prospettiva il mercato debba consolidarsi. Laper servire meglio il paese, ma non è solo una questione di MPS e credo che queste".Analizzando la situazione di MPS, ha detto che "la cosa che ci fa stare tranquilli è la strada che abbiamo intrapreso, e non ci distrare da una situazione che potrebbero farci abbassare la guardia, come i benefici dai tassi di interesse, un trend che però è destinato a mutare. Quindi le banche devono essere pronte ae la guardia deve essere molto alta"."L'aumento dei tassi e dell'inflazione sono fattori che fanno pensare a nuvole all'orizzonte e dobbiamo essere focalizzati sulle tre fasi che interessano l'attività della banca: l'erogazione, il monitoraggio e il recupero - ha detto Lovaglio - È moltocome stiamo facendo. Abbiamo dato una guidance sul costo del rischio che conferma i livelli del 2022, anche se i segnali di inizio anno potevano suggerisce un valore più basso"."Dobbiamo accelerare nell'attuazione del piano ed è molto importante la specializzazione", ha detto il numero uno di MPS, aggiungendo che "è" e che "questo effetto esogeno dei tassi deve far riflettere sul fare gli investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare".