Majestas, nel 2022 ricavi a circa 80 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppoleader nel settore della ristorazione, hospitality e intrattenimento di lusso, proprietaria dei marchi Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, oltre che Licenziatario, con Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha, dei due brand iconici Cipriani e Cova – ha approvato i risultati relativi all’esercizio 2022 che confermano un incremento dei ricavi complessivi quasi a 80 milioni di euro.L’outlook 2023 conferma il percorso di continuo sviluppo con una stima di ricavi complessivi (SWS) per il 2023 pari a circa 100 milioni di euro.La società è posseduta dagli imprenditori Flavio Briatore (50%) e Francesco Costa tramite la sua società di investimenti Primavera Investments (50%).Il Gruppo Majestas, posizionato tra le realtà più dinamiche e con maggiore crescita nel panorama internazionale dell’hospitality e luxury dining, in cui italianità e cultura aziendale sono elementi fondanti, ad oggi è presente in 6 Paesi con 20 ristoranti in Europa, Regno Unito e Medio Oriente. I dipendenti sono 1.100 circa con un retention rate fra i più elevati del comparto.Inoltre, a partire da quest’estate, il brand Billionaire sarà presente anche nel Principato di Monaco, nella prestigiosa Salle des Etoiles dello Sporting. Billionaire at Sporting Montecarlo è frutto di un partenariato con la monegasca Société des Bains de Mer e conferma la iconicità e il prestigio del marchio.