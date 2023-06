NB Aurora, analisti positivi su cessione 49,9% del portafoglio a nuovo fondo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti valutano positivamente il recente annuncio di, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, che intendedenominato NB Aurora Co-Investment Fund II. NB Aurora ha già ricevuto manifestazioni di interesse per circa 160 milioni di euro e sta proseguendo nella raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di investitori istituzionali e high net-worth individuals, con l'obiettivo di concludere l'iter entro luglio."Considereremmotale operazione, che darebbe a NB Aurora, e garantirebbe agli azionisti di NB Aurora un dividendo che calcoliamo preliminarmente tra 24 e 40 milioni di euro, ovvero circa 0,98-1,63 euro per azione", scrivono gli analisti diSecondo, l'operazione ha, in quanto NB Aurora raccoglie nuove risorse finanziarie da investire: oltre 100 milioni di euro al netto del dividendo da distribuire (ricostituendo la flessibilità finanziaria per nuovi investimenti che si era ridotta a circa 15 milioni di euro di cassa). Inoltre, genera unacompresa tra il 15% ed il 25% del valore di cessione e permette la(minimo intorno e 0,8 euro per azione nell'ipotesi che il portafoglio non cambi ulteriormente nei prossimi mesi).