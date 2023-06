Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a che punto siamo? La fotografia dell'ISTAT

(Teleborsa) -. Il dato è superiore alla media europea, ed è rimastopressoché stabile nell’ultimo quinquennio. E' quanto emerge dall'ultimo Rche rileva anche che tra il 2021 e il 2022 è diminuita la percentuale di persone in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale (-1,4 punti percentuali) e di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro (-1,0 p.p.).e sono in lieve calo (da 1,7% nel 2021 a 1,3% nel 2022), ma si allarga la forbice fra ilMezzogiorno e il resto del Paese. Sono sempre di più i bambini e gli adolescenti sovrappeso: nel 2021 sono il 33,3% nella classe 3-5 anni (+2,5 p.p. dal 2017) e il 27% nella classe 3-17 anni.Nel 2022, i, e più elevati anche della media pre-pandemia. Il report segnala che nei primi sei mesi del 2022 si assiste ad una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale, che comunque resta su livelli inferiori rispetto a prima della pandemia.Ancora: dal 2010 al 2020, lenta ma costante diminuzione dellaNel 2020/2021,27,2% i posti disponibili rispetto ai bambini di 0-2 anni di età.Dopo il picco della fase pandemica, ncontro la violenza e lo stalking. In aumento nel 2021 i centri antiviolenza e le case rifugio, con un tasso di 2,39 servizi in totale ogni 100.000 donne di 14 anni e più.Nel 2022,Dopo il crollo registrato nel 2020, consumi energetici in netto aumento nel 2021; l’Italia (+9,8%) cresce più della media Ue27 e delle principali economie europee.Il 2022 segna un’importante ripresa del mercato del lavoro italiano. Il tasso di occupazione dei 20-64enni (64,8%) sale, recuperandopienamente i livelli pre-pandemici,Nello stesso anno, lNel 2022 aumenta(+6,5% rispetto al 2021), ma si riduce il potere d’acquisto (-1,2%), a causadell’incremento dei prezzi al consumo (+8,1%).(16,6%), avvicinandosi allivello pre-pandemico (14%). Nel 2021, il consumo di materia torna a crescere sia rispetto alla popolazione sia rispetto al Pil. Ciò nonostante, l’Italia si conferma al terzo posto nella graduatoria europea.Nel 2021, l’aumento della produzione pro capite dei rifiuti urbani(+14 kg) riporta l’Italia alla situazione pre-pandemica.Nel 2022 il 71,0% delle persone di 14 anni e più colloca la preoccupazione pered effetto serra tra leprime cinque preoccupazioni ambientali. Sempre prendendo in considerazione lo stesso anno, il 10,6% delle aree marine sono tutelate.Nel 2022, le aree protette coprono il 21,7% del territorio nazionale e includono solo in parte (in media, per il 75,9%) le 172 Areechiave per la biodiversità.Come già nell’anno precedente,a fiducia nelle Forze dell’ordine e Vigili del fuoco diminuisce lievemente registrando un punteggio di 7,4, su 10. Stabile - ma bassa (4,8 su 10) - la fiducia nel sistema giudiziario.Nel 2022,(oltre 2 punti percentuali sopra la media).