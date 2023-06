Sebino

(Teleborsa) -ha richiesto alcunesull'offerta pubblica di acquistoavente ad oggetto le azioni di, system integrator leader nell'impiantistica antincendio e quotato su Euronext Growth Milan.Per questo, CONSOB ha disposto laper l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni.