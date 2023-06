Pirelli, 31 luglio assemblea azionisti per rinnovo CdA

Pirelli

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle prescrizioni disposte dal Procedimento Golden Power, comunicate al mercato in data 18 giugno 2023, e ha deliberato di convocare una nuova assemblea dei soci in data 31 luglio 2023 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Pirelli e deliberazioni connesse, alla luce del rinvio proposto all’assemblea del 29 giugno 2023 su tali punti.L’Assemblea - che si terrà in unica convocazione e in sede ordinaria in Milano, qualora la proposta di rinvio di cui sopra venisse approvata,sarà chiamata a deliberare in merito a:in scadenza per compiuto mandato, determinando ilnumero dei componenti l’organo amministrativo, provvedendo alla nomina dei Consiglieri (tramite meccanismo del voto di lista) e del Presidente e stabilendo il relativo compenso;per il 2023 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2022;, dell’adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25) destinato alla generalità del management del Gruppo e correlato agli obiettivi del Piano Strategico 2021-2022|2025;a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci.