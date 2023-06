Pirelli: Bruno esce, Camfin candida Tronchetti e Casaluci per CdA

Pirelli

(Teleborsa) -indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli, rispettivamente, di Vice Presidente Esecutivo e di CEO di. Lo annuncia la stessa società anche in riferimento dopo le indiscrezioni sulle dimissioni di Giorgio Bruno Camfin procederà a designare i propri quattro candidati, fra i quali quelli sopra indicati, a Marco Polo International Italy al fine del loro inserimento nella lista che la stessa presenterà all’assemblea Pirelli, da convocarsi entro il 31 luglio 2023 per il rinnovo del Consiglio diAmministrazione. A esito di tale assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli si riunirà per procedere alla nomina delle cariche sociali, incluse quelle sopra indicate.Giorgio Bruno, conferma Camfin nella nota, dal giugno 2021 Deputy-CEO di Pirelli, "ha manifestato la volontà di concludere il proprio mandato di componente del CdA per dedicarsi a proprie attività imprenditoriali e di conseguenza la propria indisponibilità a essere indicato quale CEO di Pirelli".