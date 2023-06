Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street, dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, dopo che la banca centrale cinese ha tagliato due tassi di interesse di riferimento.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.398 punti. Pressoché invariato il(+0,15%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-1,29%),(-1,26%) e(-0,70%) sono tra i più venduti.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Tutti isono sotto la parità.