Boeing

(Teleborsa) -ha ricevuto il primo ordine al Paris Air Show in corso all’aeroporto di Le Bourget.A firmarlo è stata la compagnia China Airlines. L’ordine fermo riguarda otto 787-9 Dreamliner e fa seguito a uno precedente per 16 esemplari dello stesso tipo di aeromobile, annunciato nel settembre 2022.Negli ultimi sei mesi, Boeing ha sommato oltre 250 ordini per velivoli della famiglia 787.