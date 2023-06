Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di indicazioni da Wall Street dopo la giornata di festività. Inoltre, questa mattina le autorità cinesi hanno ridotto di 10 punti base i parametri di riferimento per i prestiti, deludendo le aspettative per un taglio più consistente.Nelle ultime ore sono arrivate numerose dichiarazioni da parte di funzionari di Francoforte sul proseguimento della stretta monetaria nell'eurozona.(Slovacchia) ha dichiarato che il rischio di non alzare abbastanza supera quello di alzare troppo i tassi.(Grecia) non esclude ulteriori rialzi dei tassi, ma ritiene che siamo sicuramente vicini alla fine del processo.Per(Executive Board), " dobbiamo continuare ad alzare i tassi di interesse fino a quando non vedremo prove convincenti che gli sviluppi dell'inflazione sottostante sono coerenti con un ritorno dell'inflazione complessiva al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo sostenuto e tempestivo". Secondo(Capo Economista), un rialzo dei tassi a luglio sembra appropriato, ma la riunione di settembre è troppo lontana per poter dire ora come si concluderà.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,094. L'è sostanzialmente stabile su 1.953,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dello 0,09%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +150 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,99%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,32% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,32%, scambiando a 29.774 punti. In frazionale calo il(-0,38%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,32%).di Milano, troviamo(+1,38%),(+1,17%),(+0,95%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,44%),(+1,43%),(+0,85%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,28%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,68%. Tentenna, che cede l'1,48%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.