TIM, Santagata: "Al lavoro per costruire solida base di cybersecurity italiana"

(Teleborsa) - "In Italia abbiamo tantissime competenze, tanti giovani che stiamo cercando di tenere da noi per evitare che vadano a fare le fortune altrui. Sono però pochi quei giovani e, direi poche, quelle figure professionali di cui abbiamo bisogno che sanno materialmente progettare e scrivere un codice sorgente che è alla base di una tecnologia di sicurezza proprietaria. Oggi su circa 3.100 aziende censite soltanto una parte – come evidenziano i dati del nostro Paper illustrati oggi – possiede tecnologie in casa. È un trend in crescita però, essendo questo tipo di platea fatta da piccoli player, Tim più di tutti, proprio per l'enorme customer base, può fungere da motore per cercare di mettere a sistema, di fare sinergie, di supportare la crescita di questi ancora troppo piccoli soggetti per costruire la nostra base industriale digitale e, in particolare, di sicurezza del domani". È quanto ha affermatoa margine della presentazione – svoltasi oggi a Roma durante l'evento che ha premiato le migliori soluzioni innovative in ambito cyber – del white paper "Cybersecurity Made in Italy" elaborato dal Centro Studi TIM. "È importante avere tecnologie proprietarie perché avere piena governance e controllo di ciò che si sa fare in casa propria significa implementare appieno un paradigma di sicurezza cosiddetto 'Zero Trust': se so come è fatta la tecnologia e non ha segreti per me posso a mia volta venderla ad altri soggetti che non si possono permettere di avere tecnologie di cui non si fidano. Questo è il concetto di base che c'è dietro a questo tipo di strategia"."Il gruppo Tim in particolare con quell'area che noi chiamiamo Tim Enterprise – fatta da donne e uomini di Tim che oggi si occupano del mercato delle prime 35mila grandi aziende italiane e della Pubblica Amministrazione – è la più grande ICT in-house del Paese. All'interno coniuga competenze come la connettività avanzata, l'ICT, l'IOT, il Cloud e la Cyber Security e non c'è un soggetto in Italia oggi che all'interno possa vantare competenze così verticali. Questo è un enorme patrimonio che stiamo valorizzando in Tim, lo stiamo facendo emergere, stiamo facendo in modo che si veda e che si percepisca sul mercato e lo stiamo mettendo a sistema. La sicurezza digitale è una gamba importante di questa nuova casa che stiamo costruendo per offrire a clienti business e governativi un'offerta integrata che prima non esisteva. C'è, infatti, sempre di più necessità di una soluzione end-to-end che ci consenta di prenderci cura del cliente a 360 gradi".