TPS Group, ValueTrack alza fair value dopo M&A

TPS

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a(da 9,2 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico con particolare focus sul segmento elicotteristico. La revisione di stime e giudizio è arrivata dopo che la società ha perfezionato l'dell'acquisizione, che riteniamo in linea con la strategia di crescita finora perseguita da TPS", si legge in una ricerca. ValueTrack evidenzia come principali benefici derivanti dall'operazione: rafforzamento della presenza di TPS nel settore della progettazione aeronautica; controllo più stretto sulla catena del valore della produzione di parti e componenti;, che rappresenta uno dei fattori scatenanti del re-rating del titolo.Per i, gli analisti stimano che HB Technology aggiunga ai dati TPS circa 6-6,3 milioni di euro di ricavi, 750 mila euro di EBITDA e 3,7 milioni di euro di Indebitamento Netto (considerando sia l'esborso per l'acquisizione che la posizione di Indebitamento Netto della società acquisita).Ledi ValueTrack sono le seguenti:in crescita a un ritmo a due cifre (CAGR22-25 del 12,1%), fino a 53,2 milioni di euro;attesi a 19,6% e 15,1%, rispettivamente, nel 2025;che passa da 15,4 milioni (dopo l'incasso dell'acquisizione) fino a 23,2 milioni di euro nel 2025, da utilizzare principalmente per ulteriori operazioni di M&A.