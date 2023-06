Turismo, Estate 2023: l’Italia si riconferma tra i Paesi più amati dai vacanzieri

(Teleborsa) - I numeri parlano chiaro: l’Italia, ancora una volta, spicca tra le mete più amate daiprovenienti da ogni angolo del globo. Stando alle previsioni disaranno, infatti, 68 milioni iche quest’estate sceglieranno il Bel Paese e, tra questi, 35,3 milioni, gli stranieri. Una buona notizia per molti ma, allo stesso tempo, fonte diper i più attenti all’ambiente. Timori, legati soprattutto a fenomeni come l’con tutti gli strascichi annessi. Una problematica non da poco, analizzata anche durante le lezioni di, progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Cosme, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore turistico, attraverso la cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze.Un progetto triennale, giunta ormai al rush finale, che ha coinvolto” e, chiamate a formarsi e a lavorare fianco a fianco per individuare soluzioni allo scopo di attivare e incrementare una transizione verde e potenziare la resilienza alle sfide future.A questo proposito, per dare una mano al settore, laha previsto (Articolo 1 - comma 611) l’istituzione di un “”, pari a 5 milioni di euro per quest’anno, che saliranno a 10 sia per il 2024, che per il 2025. Finanziamenti, che si spera possano servire, in particolare, a defaticare i centri nevralgici del Paese più colpiti dall’overtourism e ad avviare la tanto auspicata transizione ecologica.Attenuare il, creare itinerari innovativi e destagionalizzare determinate mete. Questi, alcuni obiettivi dell’iniziativa, che punta anche all’individuazione di percorsi turistici intermodali, in grado di privilegiare l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, così da ridurre l’impatto ambientale e le emissioni da CO2. Si prevede, inoltre, un supporto alle imprese del settore e alle strutture ricettive intenzionate ad ottenere certificazioni di sostenibilità.Tematiche interessanti, oggetto di studio approfondito da parte dei TANDEM del progetto EU ECO-TANDEM, - coordinato da X23 Srl ed implementato da un pool di partner europei, tra i quali Enit e SocialFare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca –, in grado di unire sapientemente teoria e pratica, fornendo idee e spunti su cui lavorare per centrare l’obiettivo.