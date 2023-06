Unicredit, seconda tranche di Buy Back da 1 miliardo di euro inizierà al termine della prima

UniCredit

(Teleborsa) -inizierà l'esecuzione delladel programma di riacquisto di azioni proprie 2022 per un importo di circanon appena sarà completata la prima tranche di circa 2,34 miliardi di Euro. Nell’ambito della prima tranche, al 16 giugno 2023 UniCredit ha acquistato 111,9 milioni di azioni, pari al 5,77% del capitale sociale, per un corrispettivo totale di 2,07 miliardi di Euro."L'avvio dellariflette la capacità di generazione organica di capitale e l’ottimo CET1 ratio della Società, insieme a una solida posizione di liquidità – si legge in una nota –. Conferma inoltre che UniCredit è in grado di affrontare possibilidida una posizione di resilienza e forza. Insieme al, questo porta a una distribuzione totale per il 2022 di 5,25 miliardi di Euro, o a un rendimento totale del 15%, sottolineando l'impegno di UniCredit a ottenere rendimenti attraenti e sostenibili per gli azionisti, mantenendo al contempo una forte posizione di capitale".UniCredit comunicherà idel secondo trimestre 2023 il prossimo 26 luglio.