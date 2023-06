Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

materiali

beni industriali

United Health

Salesforce

Merck

Apple

Intel

Boeing

Nike

Chevron

Rivian Automotive

Paypal

Tesla Motors

Nvidia

PDD Holdings

JD.com

Enphase Energy

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.393 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,19%).L'attenzione degli investitori resta sempre rivolta alle banche centrali, dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato il costo del denaro riducendo i due tassi guida usati per stimare i consumi e il ciclo economico. In settimana si guarderà alle decisioni della Bank of England e della Banca centrale svizzera, mentre domani si aspetta l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla Camera degli Stati Uniti.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-2,52%),(-1,42%) e(-0,71%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,93%),(+1,61%),(+0,90%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,01%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%.Al top tra i, si posizionano(+4,84%),(+3,78%),(+3,36%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,01%.Seduta negativa per, che scende del 7,48%.Sensibili perdite per, in calo del 5,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,75%.