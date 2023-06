All'aeroporto di Fiumicino si celebra la Festa della Musica: performance dell'Accademia S.Cecilia

(Teleborsa) - All’si è celebrata oggi la. Il tema di quest'anno è stato "" che è stato rappresentato da una performance musicale ideata ed eseguita da 6 musicisti dell’. L'esibizione musicale organizzata da Aeroporti di Roma, che aderisce ad Aeroporti 2030, rientra nelle iniziative della Festa della Musica, organizzate presso gli scali italiani con il patrocinio dell’Enac e la collaborazione delle associazioni dei gestori aeroportuali.Lo spettacolo ha avuto luogo presso la, area nevralgica ulteriormente arricchita dalla magnifica presenza del busto del Salvator Mundi, l’ultima opera realizzata dal Bernini nel 1679 proveniente dalla Basilica di San Sebastiano fuori le mura e concessa in prestito dal Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno."La celebrazione della Festa della Musica - ha dichiarato, Vice president External Relations & Sustainability di Aeroporti di Roma - rappresenta l’ulteriore dimostrazione della volontà di AdR di rendere l’aeroporto un luogo di bellezza, di valorizzazione culturale e del territorio dove il passeggero può vivere esperienze coinvolgenti e inaspettate come assistere a un concerto di musica o ammirare prestigiose opere d’arte come il busto del Salvator Mundi del Bernini o le opere provenienti dal Parco archeologico di Ostia Antica, ma anche di quelle contemporanee con le installazioni di Marco Lodola".Tra idal sestetto dell'Accademia, "Hallelujah" - Händel - da The Messiah; "Va' pensiero" - Verdi - da Nabucco; "The sound of silence" - Simon & Garfunkel; "Mad world"- Roland Orzabal (Tears for Fears) e "Hallelujah" - Cohen. I viaggiatori non hanno perso l'occasione per scattare foto e fare video con smartphone e tablet.