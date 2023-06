America Buys Italian 2023: l'enogastronomia italiana incontra la GDO americana

(Teleborsa) - La, in collaborazione con., annuncia lal'iniziativa dove l'enogastronomia italiana incontra la GDO americana. Nello specifico nelle giornate del 03 e 04 ottobre 2023, i rappresentanti di 5 delle maggiori catene di supermercati indipendenti degli Stati Uniti saranno a Brescia, presso il Villa Fenaroli Palace Hotel, per selezionare, acquistare e commercializzare i prodotti agroalimentari e vitivinicoli del nostro territorio negli Stati Uniti. Un evento volto a sostenere il posizionamento delle eccellenze italiane nel mercato americano.Grazie a questa iniziativa, le imprese italiane avranno l'opportunità di vedere i propri prodotti negli scaffali dei supermercati di nicchia da New York al Kansas, passando per Massachusetts, Virginia, North & South Carolina sino al South Dakota e Nebraska.America Buys Italian 2023.Main sponsor dell'iniziativa saràL'azienda, completamente di proprietà italiana, fornisce servizi di consulenza pre e post spedizione, avvalendosi di esperti con competenze anche in materia di certificazioni, pratiche doganali, e una formazione che garantisce un’assistenza personalizzata per tutto il ciclo della supply chain. Con 9 uffici nelle più importanti città italiane, 23mila spedizioni aeree e 19mila containers movimentati, in 120 paesi nel mondo, UBV si sta posizionando nella top ten degli spedizionieri internazionali.