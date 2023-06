Borse europee negative. Piazza Affari stabile

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,43%, dopo le parole del presidente della Fed, Powell che prevede altri rialzi dei tassi per contrastare l'inflazione.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,17%.Sulla parità lo, che rimane a quota +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,97%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.609 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.687 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+3,27%),(+3,24%),(+2,62%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,02%.scende dell'1,79%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.di Milano,(+3,08%),(+1,78%),(+1,62%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,52%.