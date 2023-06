CDP, BERS e le Istituzioni Finanziarie insieme per la ricostruzione dell’Ucraina

(Teleborsa) - Siglato oggi, in occasione delladi Londra, un nuovo Memorandum of Understanding tra(CDP), la(BERS), e ledi 17 paesi.Il MoU, che segue lapubblicata in occasione dell’incontro a Tokyo della, con cui veniva istituita la Piattaforma per gli Investimenti in Ucraina, mira a favorire ulteriormente il co-finanziamento di progetti a sostegno del settore privato, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa dell’economia, dell’industria e delle infrastrutture in Ucraina e negli altri paesi colpiti dal conflitto, nonché alla stabilità della comunità internazionale.