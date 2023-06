Cina mette sul piatto maxi sgravi fiscali per incentivare l'auto elettrica

(Teleborsa) -per stimolare la crescita delle, mettendo sul piattoi incentivi fiscali per i prossimi quattro anni. Il pacchetto di incentivi era largamente atteso dopo la riunione del Gabinetto di inizio giugno e dopo l'impegno assunto dal governo nei confronti dell'industria auto.Gli incentivi arrivano in un momento molto particolare per la Cina, perché le, che sta perdendo slancio dopo un inizio d'anno migliore.I nuovi veicoli elettrici, che includono i veicoli elettrici puri, quelli ibridi, le auto plug-in e quelle a celle a idrogeno, sarannoper veicolo, mentre l'esenzione verrrà dimezzata sulle vendite effettuate nel 2026 e 2027.La misura è una estensione degli incentivi già in essere, poiché i NEV sono esenti dalla tassa di acquisto fino alla fine del 2023, ma secondo quanto riferito dagli esperti l'estensione di quattro anni degli incentivi ha superato ogni più rosea aspettativa.L'annuncio dell'estensione degli incentivi ha spinto le azioni dei principali produttori di auto elettriche alla Borsa di Hong Kong, comeche ha guadagnato oltre il 2%,il 3,97% eil 2,23%.