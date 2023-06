Equita punta su asset illiquidi con nuova asset class rivolta a infrastrutture e rinnovabili

Equita

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha lanciato unarivolta al mondo delle. La nuova asset class sarà gestita da un, entrati a far parte del gruppo nel corso del 2023 ma che operano sul mercato dal 2011, che sarà guidato dai managing partners Balthazar Cazac, Ludovico Filotto e Nasir Nathoo.Il team è già al lavoro sule ha avviato un dialogo con alcuni potenziali investitori, inclusi possibili anchor investor, si legge in una nota. La strategia di EGIF sarà di investire in rinnovabili come il fotovoltaico, l'eolico e il biogas, tecnologie già consolidate che permettono di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento. L'ma la strategia vedrà investimenticome Svezia, Danimarca, Spagna e Grecia."Aggiungere unapermetterà ad Equita Capital SGR di affiancare gli investitori istituzionali con un'offerta ancor più diversificata e sempre più incentrata sulla gestione di asset alternativi", ha commentato, AD di Equita Capital SGR."Una volta avviata la raccolta di EGIF, che si affiancherà alla raccolta del terzo fondo di private debt e al final closing di EQUITA Smart Capital - ELTIF, saremo in grado non solo disul totale delle masse in gestione ma di diversificare i nostri investimenti geograficamente e, dunque, rafforzare la nostra presenza in Europa", ha dichiarato l'AD del gruppo,